Cine e noul antrenor al Simonei Halep. Are un CV impresionant

Simona Halep (locul 23 WTA, 30 de ani) și-a găsit un nou antrenor. Este vorba despre polonezul Piotr Sierzputowski, cel care a pregătit-o pe Iga Swiatek până la finalul anului trecut. În ciuda vârstei fragede, 29 de ani, Sierzputowski are un CV impresionant.

Simona Halep s-a despărțit de Adrian Marcu și Daniel Dobre după revenirea de la Australian Open 2022.

Piotr Sierzputowski are misiunea de a o readuce pe Simona Halep în Top 10 WTA. Presa din Polonia a scris că Sierzputowski a fost angajat în probe și o va însoți pe româncă la următoarele două turnee, Dubai (14-19 februarie) și Doha (20-26 februarie). Dacă totul va merge bine între cei doi, românca i-ar putea oferi un contract cu normă întreagă.

