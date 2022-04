CIO a oferit burse lunare de solidaritate pentru trei sportivi români: cine sunt beneficiarii

Sportivii români David Popovici (înot), Vlad Dascălu (mountain bike) şi Cătălin Chirilă (canoe) au primit burse de solidaritate din partea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), în valoare de 1.500 de dolari.

Trei români beneficiază de burse lunare de solidaritate, în valoare de 1.500 de dolari

Bursele de solidaritate se acordă lunar până în iulie 2024, prin intermediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). În cadrul lor există capitole pentru care pot fi decontate cheltuielile de pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

„Drumul spre Paris a început, pandemia a făcut să nu ne dăm seama că de fapt un an deja a trecut din pregătirea acestor Jocuri. Iar acum suntem concentraţi pe tot ceea ce înseamnă evaluare, susţinere, pregătire şi solidaritate.

Iar solidaritatea olimpică susţine sportivii, antrenorii şi tot ceea ce înseamnă staff tehnic pentru pregătirea în condiţii optime a participării la Jocurile Olimpice. Mă bucur că azi îi avem aici pe cei trei muşchetari David Popovici, Vlad Dascălu, şi Cătălin Chirilă, sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu rezultate foarte bune.

David Popovici a fost la o unghie de medalia de bronz, Cătălin Chirilă la un ciot de barcă de medalie, iar Vlad Dascălu a venit foarte tare în primii 7. Sunt trei sportivi în care ne punem încrederea totală, 100%, şi azi parafăm cu ei acest contract tripartit, adică între federaţie, sportiv şi COSR.

Vă doresc să rămâneţi cu medalia olimpică vie în minte şi să faceţi tot ce depinde de voi pentru a urca pe podium la Paris”, a declarat președintele COSR, Mihai Covaliu.

David Popovici spune că bursa de solidaritate este o investiție făcută cu cap

Popovici, locul 4 la 200 m liber şi locul 7 la 100 m liber la JO de la Tokyo, a mulţumit pentru susţinere şi a subliniat importanţa oamenilor din jurul său în realizarea obiectivelor. „La mine e foarte simplu, ştiu că nu aş fi putut ajunge aici fără oameni care să mă susţină.

Mă bucur extrem de tare că am oamenii potriviţi lângă mine. Şi vreau să le mulţumesc că sunt atât de puternic şi că mă susţin în drumul meu către Jocurile de la Paris şi nu numai, pentru că avem planuri măreţe.

Sunt bani investiţi cu cap. Ştiu că poate sună ironic, pentru că vor fi investiţi în mine şi în continuarea visului meu olimpic, însă eu şi antrenorul meu suntem destul de încrezători în ceea ce putem să realizăm şi ştim că este o investiţie făcută cu cap.

De când eram mic m-am gândit la Jocurile Olimpice. Prima dată m-am gândit că vreau să ajung acolo. Când am văzut că m-am apropiat de visul acesta al meu, mi-am pus şi o medalie în cap şi cumva adânc acolo ştiu că se va întâmpla.

Asta cred, că vom ajunge acolo treptat. E un vis al meu să ajung campion olimpic, poate nu numai o dată, mai multe medalii olimpice la diferite discipline”, a spus Popovici.

„Eu nu am avut problema banilor, pentru că părinţii mei au fost aproape întotdeauna în legătură cu susţinerea mea. Nu aş fi putut să ajung aici fără ei. Acum că am o susţinere în plus, o susţinere foarte importantă, o bază puternică, mă face să mă simt şi mai încrezător„, a mai spus el.

Vlad Dascălu va folosi banii pentru pregătirea curselor

Dascălu, locul 7 la mountain bike la JO de la Tokyo, îşi doreşte să lupte pentru o medalie cât mai strălucitoare la Paris 2024. „Mulţumesc COSR pentru această oportunitate. Jocurile de la Tokyo au reprezentat prima mea experienţă.

Chiar dacă am încheiat pe locul 7, am fost destul de aproape, la câteva secunde. Dar sper ca la Paris să pot lupta pentru o medalie cât mai strălucitoare. Pentru mine să fac parte din această bursă este o mare onoare.

Să fiu selectat dintre toţi sportivii români care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 e o mare onoare şi un mare ajutor pentru pregătirea acestei curse. Dar nu doar pentru Jocurile Olimpice, ci şi pentru cupele mondiale şi toate cursele care vor urma până în acel moment.

În ciclism costurile sunt foarte mari, din fericire eu am noroc că fac parte dintre echipa care este una dintre cele mai bune din lume, se numeşte Trek Factory Racing XC şi majoritatea costurilor pentru curse, biciclete şi tot ce am nevoie e din partea echipei”, a afirmat Dascălu.

„În ce mă privește, bursa nu va fi investită în material, pentru că echipa mea îmi dă tot ce am nevoie. Dar săptămâna viitoare voi merge în Andorra să fac un antrenament de două săptămâni la altitudine, înainte de a doua cupă mondială şi acolo sunt costuri pe care trebuie să le plătesc eu. Va fi un ajutor în pregătirea curselor”, a mai spus el.

Cătălin Chirilă își va suplimenta medicaţia

Chirilă, locul 5 alături de Victor Mihalachi la canoe dublu 1.000 m la JO de la Tokyo, a precizat că visul său este o medalie olimpică. „Mă bucur să mă aflu aici, mulţumesc COSR pentru tot sprijinul acordat.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo am învăţat multe lecţii. Fiind destul de tânăr, participarea de acolo a fost o rampă de lansare foarte bună şi pot promite că voi face tot ce îmi stă în puteri să urc pe o treaptă cât mai înaltă a podiumului olimpic.

Acesta este visul meu de când m-am apucat de acest sport şi nu mă împiedică nimic să lupt pentru el”, a precizat Chirilă.

El a precizat că o parte din banii primiţi de la CIO vor fi folosiţi pentru a suplimenta medicaţia. „Bineînţeles că aceşti bani sunt bineveniţi, orice sprijin financiar este binevenit.

Cu siguranţă îmi voi suplimenta medicaţia, deoarece mereu am considerat că nu este de ajuns şi încerc să ţin pasul cu ceilalţi din alte ţări. Nu am văzut ce se întâmplă acolo, dar cred că au condiţii mai bune decât noi”, a încheiat el.