Ciprian Deac, dezamăgit după eliminarea din Cupa României: „Ne-am dorit să mergem mai departe!”

Campioana României a părăsit Cupa României încă din primul meci, astfel că jucătorii ardelenilor s-au arătat extrem de dezamăgiți la finalul partidei!

La finalul partidei, Ciprian Deac a tras primele concluzii după eșecul la limită în fața celor de la CSU Craiova, în 16-imile Cupei României. Veteranul „feroviarilor” a mărturisit că și-ar fi dorit să obțină calificarea în sferturi, însă CFR va trebui să se mulțumească de acum înainte doar cu Liga 1 și grupele Conference League. Totodată, Deac consideră că și lipsa de omogenitate a făcut ca formația pregătită de Dan Petrescu să nu reușească mai mult în Bănie.

„Ne-am dorit să mergem mai departe. Am încercat să întoarcem rezultatul până în ultimul minut, dar se pare că sunt eliminați mereu din primul tur în Cupa României. Eu cred că toate meciurile sunt grele pentru că fiecare echipă dă tot ce are mai bun contra campioanei României și asta simțim pe propria piele. Eu cred că și în seara asta am fost o echipă nouă, iar acest lucru s-a văzut.

Mulți dintre colegii mei au jucat astăzi pentru prima dată împreună, dar nu avem nicio scuză. Suntem toți fotbaliști și când îmbraci tricoul CFR-ului trebuie să dai 100% și să ai mereu spirit de învingător. Nu mă interesează cum jucăm, vreau doar ca la final să tragem linie și să fim pe primul loc. Ne rămâne Conference și campionatul, dar și Cupa reprezinta un obiectiv de-al nostru!”, a spus Ciprian Deac, la finalul partidei.