Ciprian Deac, dezamăgit după meciul 500 pentru CFR Cluj: „Nu contează câte meciuri, goluri și pase de gol am. E o seară tristă”

Ciprian Deac (39 de ani) s-a arătat dezamăgit din cauza eșecului suferit de CFR Cluj, scor 1-2, în fața celor de la FCSB. Ardelenii au pierdut Supercupa României la meciul cu numărul 500 pentru Deac în tricoul „feroviarilor”.

Ciprian Deac a rămas cu un gust amar după meciul cu numărul 500 la CFR Cluj

Dan Petrescu și-a introdus veteranul în minutul 78 al partidei în locul lui Kamara. Decarul nu a putut face nimic de această dată pentru a schimba rezultatul final. După confruntare, el le-a transmis coechipierilor săi că trebuie să corecteze în viitor erorile făcute în duelul cu FCSB.

„Am pierdut o Supercupă, e o seară tristă. Nu am căutat niciodată numerele. Nu contează câte goluri, pase, meciuri am. Important este să-mi ajut echipa. Nu am căutat niciodată să bat recorduri.

Mă bucur de fiecare zi pe care o petrec pe teren. Este dureros când pierzi, dar când pierzi în ultimele minute… Vom analiza în zilele următoare și sperăm să ne îmbunătățim.

Avertismentul lui Ciprian Deac după eșecul cu FCSB

Încep meciurile oficiale, cupele europene, unde nu e nevoie de nicio greșeală. FCSB are o echipă bună, un lot valoros. Nu este întâmplător că a câștigat campionatul.

Dar eu zic că mai sunt două, 3 echipe care se mai bat la campionat”, a declarat Ciprian Deac, la flash-interviu, după partida FCSB – CFR Cluj 2-1 din Supercupa României.

Deac a reușit în 500 de meciuri oficiale la CFR Cluj să înscrie de 90 de ori și să paseze decisiv în 117 rânduri. A cucerit SuperLiga de 7 ori, Cupa României Betano în 3 rânduri și Supercupa de 4 ori.