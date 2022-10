Ciprian Deac, încrezător în forța echipei sale: „Am încredere că vom recupera și că în play-off va fi alt campionat!”

CFR Cluj a pierdut pe terenul celor de la Rapid (1-2). Ciprian Deac, jucătorul campioanei României, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, Deac consideră că arbitrajul va avea probleme chiar și cu ajutorul VAR. De asemenea, fotbalistul campioanei României consideră că echipa sa va trece peste eșecul cu Rapid.

„Vor mai fi greșeli! Mai sunt multe etape. Am încredere că vom recupera și că în play-off va fi alt campionat!”

„E supărare. Am pierdut două meciuri la rând, nu suntem obișnuiți, dar asta e viața, sperăm să ne revenim cât mai repede. Nu avem timp să ne plângem.

Nu am văzut faza. Nu am văzut reluările și nu pot să comentez. Cert e că până la acel penalty nu știu dacă au intrat în careu. Am fost echipa care a controlat meciul, dar de la acel penalty, s-a schimbat jocul, au prins încredere.

Eram departe de fază. Burcă spunea că a fost fault în atac. Niciodată nu am comentat arbitrajul. Dacă nu am văzut fazele nu pot să comentez. Toată lumea spunea înainte de începutul sezonului că se vor elimina greșelile cu VAR. Vor mai fi greșeli. Regulamentul se schimbă de la un meci la altul. Nu mai înțeleg când e fault în atac, când e henț.

Mai sunt multe etape. Am încredere că vom recupera și că în play-off va fi alt campionat. Ne dorim să mergem în primăvara europeană, trebuie să ne concentrăm. Am făcut șapte puncte și avem o șansă bună.

Dacă vrem să căutăm scuze, găsim o mie. E clar că se vede puțin oboseala. Am fost pe drumuri, intensitate foarte mare și e clar că simțim. Asta ne-am dorit, să mergem în grupe și nu ne putem plânge. Camora este bine și îl așteptăm să revină.

Eram curios să vad stadionul. Este un stadion frumos, cu suporteri. Rapid e o echipă bună și cred că se va bate la campionat”, a declarat Ciprian Deac, după meciul cu Rapid.