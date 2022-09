Ciprian Marica a dezvăluit de ce a ales să trădeze și a semnat în trecut cu FCSB: ”Da, am fost dezamăgit!”

Ciprian Marica a ales să semneze în 2016 cu FCSB, rivala celor de la Dinamo. Fotbalistul a dezvăluit care a fost motovul din spatele decizie.

”De multe ori se întâmplă sentimental cu profesional să nu meargă în aceeași direcție. Lucrul ăsta s-a întâmplat la mine. Am avut ușa închisă la echipa mea de suflet (n.r. Dinamo) și atunci a trebuit să mă orientez profesional spre cea mai bună variantă (n.r. FCSB). La momentul respectiv, era cea mai bună oportunitate pentru a da o șansă carierei mele.

A fost o decizie pe care nu am cum să o regret pentru că la momentul respectiv era singura. Da, am fost dezamăgit (n.r. că nu a ajuns la Dinamo). Totodată, eram conștient că sunt alți oameni. Alți oameni care nu mai pun preț pe trecut, pe oamenii care au fost la club, pe cei care și-au dus aportul sub o formă sau alta.

Valorile nu prea mai contează. Nu că aș fi fost eu o valoare, dar am fost un tânăr jucător care, pe lângă golurile marcate la Dinamo, a adus o sumă importantă la club. Aș fi vrut să mă întorc pe finalul carierei la Dinamo, dar asta e viața”, a spus Ciprian Marica, potrivit Sport.ro.