Ciprian Marica a râs de Mihai Stoichiță: „Cred că e un semn de întrebare pe care trebuie să și-l pună și nea Mihai!”

Ciprian Marica, acționarul de la Farul Constanța, a vorbit recent despre Mihai Stoichiță, oficialul FRF.

Mai exact, fostul internațional român a rămas surprins când Stoichiță a declarat că „ticolorii” mici vor câștiga EURO la tineret.

„E simpatic, e un tip excelent ca om!”

„Ne batem cu pumnul în piept că suntem mari și tari și de fapt realitatea ne arată viitorul, pentru că că acești copii sunt speranța noastră, că vor face pasul către fotbalul internațional, către naționala de seniori.

Și lucrurile se bat cap în cap, iar totul pleacă de la lipsa de strategie atât pentru sportul românesc, cât și pentru fotbal.

Ultima dată când l-am auzit pe nea Mihai spunând că avem o națională care arată foarte bine, am luat bătaie cu 2-0 de la Muntenegru. Am venit acasă și am luat 3 de la Muntenegru.

Cred că e un semn de întrebare pe care trebuie să și-l pună și nea Mihai, cu tot respectul și dragul pentru dânsul. E simpatic, e un tip excelent ca om.

Profesional vorbind, când te contrazic rezultatele de o asemenea manieră, trebuie să te gândești de două ori. Nu de alta, dar tinzi să crezi că suntem luați la mișto și asta deranjează. Rezultatele spun altceva”, a spus Ciprian Marica, pentru Digi Sport.