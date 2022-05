Ciprian Marica: „Cum e Kane la Tottenham, așa e Florin Tănase la FCSB!”. Cuvinte de laudă la adresa vârfului de la FCSB!

Victoria FCSB-ului cu 4-0 în fața celor de la FC Argeș a fost un nou succes răsunător al roș-albaștrilor. Forma foarte bună traversată de jucătorii lui Toni Petrea nu a fost trecută cu vederea. Ciprian Marica, acționar la Farul, a comentat prestația fotbaliștilor de la FCSB.

Fostul fotbalist a ținut să remarce calitățile lui Florin Tănase, pe care l-a asemănat cu Harry Kane, atacantul lui Tottenham.

„FCSB își domină adversarul, nu joacă cu minge lungă, la bătaie, cu centrări la cap, cu toate că am văzut că marchează goluri din corner. Nu are nevoie de un atacant masiv, de gabarit.

Are nevoie de un atacant care să fie mingicar, combinativ, să fie ca un ’șarpe’, poate am putea spune, alunecos, cum e cazul lui Florin Tănase, un jucător care are abilitatea asta în careu, care are îndemânare.