Ciprian Marica explică de ce nu vrea nimeni să candideze la șefia FRF: ,,M-am lovit inevitabil de politic… Sportul nu are avea vreo prioritate în România”

Fostul internațional român, Ciprian Marica, a fost invitat la Realitatea Sportivă, în cadrul emisiunii Unu’ la 1. Ciprian Marica critică dur sistemul român de fotbal.

Ciprian Marica a dezvăluit de ce nu își dorește să candideze pentru șefia Federației Române de Fotbal. Fostul internațional român a renunțat la gândul de a prelua frâiele Federației Române de Fotbal, deși în urmă cu șase ani își anunța intențiile de a fi într-o zi în fruntea fotbalului românesc. El explică de ce oamenii importanți nu își doresc să preia frâiele Federației și dificultățile pe care cei care își doresc să ajute le întâmpină.

,,Spuneam mai devreme că, atunci când te înhami la o funcție importantă, trebuie să te duci acolo, știind și având un plan. Că poți să faci ceva, că poți să schimbi ceva. Realitatea este că nu văd, astăzi, indiferent că aș fi fost eu sau altcineva, care ar fi putut să schimbe lucrurile. Ai nevoie de o echipă până ajungi acolo și pentru a ajunge acolo, dar ai nevoie și de politic. Eu am avut o echipă de fotbal, a fost o experiență costisitoare și sunt în continuare implicat minoritar într-o echipă de fotbal.

M-am lovit inevitabil de politic, experiența pe care am acumulat-o și am avut-o, nu îmi doresc să o mai trăiesc. Nu mai sunt dispus, să fac compromisuri, să fac joc de glezne, fără să intru și în teren. Ce îmi aduce mie bun…

Când am venit în România am venit entuziast, am zis <<Mamă, mamă, schimbăm, facem, dregem, să vedem cu fac ceilalți>> M-am potolit, m-am liniștit. Mi-am dat seama că aici nu este despre să facem, ci este vorba despre să faci. Din păcate, nu reușesc să mă acomodez, sunt ambițios, sunt încăpățânat, de asta am și reușit ca sportiv, voiam să fiu cel mai bun.

Când vezi că te lovești de un zid și că nu poți, ori cedezi și faci un pas în spate, ori te retragi total și aștepți să vezi dacă se schimbă ceva. Dacă vezi că nu se schimbă, stai retras și te uiți de afară ca un simplu spectator și iubitor de fotbal, dar nu te implici. Dacă aș vedea că lucrurile ar avea o tendință, vreun gram să se ducă spre direcția cea bună.

Ca prioritate…dacă sportul ar avea vreo prioritate în România. Da, aș pune umărul și m-aș implica în mod direct. Atât timp cât sportul nu este nici în primele 10 priorități naționale, atunci nu vom putea schimba noi de unii singuri”, a declarat Ciprian Marica la emisiunea Unu’ la 1.