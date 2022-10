Ciprian Marica îl pune la colț pe Dan Petrescu: „A sperat că-i va păcăli pe turci lao fază fixă!” – Ce a spus fostul internațional român!

CFR Cluj s-a făcut de râs în deplasarea cu Sivasspor. Campioana României a fost învinsă (0-3), iar lumea fotbalului românesc a reacționat.

Mai exact, Ciprian Marica a comentat prestația celor de la CFR Cluj. Iată ce a spus despre tehnicianul Dan Petrescu.

„A sperat că-i va păcăli pe turci lao fază fixă!”

„Un peste alta, așa cum spuneam mai devreme, CFR Cluj s-a dus la mica ciupeală acolo. Toată lumea se aștepta ca CFR, fiind condusă la pauză să facă Dan Petrescu o schimbare, să împingă echipa mai sus, dar el alege să schimbe un fundaș cu un fundaș.

Intră Burcă, nici el prea inspirat… Camora, cu ceva probleme înaintea jocului, este titularizat de Dan Petrescu și nici el nu face un joc strălucit.

Am vrut să obținem un egal, cred că la egal am jucat și la ce s-o întâmpla acolo. CFR a câștigat cu 25% posesie la Praga. A mers pe aceeași idee Dan Petrescu. A sperat că-i va păcăli pe turci lao fază fixă”, a declarat Ciprian Marica, pentru Pro Sport.