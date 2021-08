Ciprian Tătărușanu, despre momentul retragerii de la națională: „Am luat cea mai bună decizie!”

Goalkeeper-ul român în vârstă de 35 de ani a decis să se retragă la doar 34 de ani de la echipa națională a României!

Meciul României contra Irlandei de Nord, încheiat 1-1, la Belfast, în grupa din Liga Națiunilor, a fost ultimul pentru Tătărușanu între buturile naționalei. Actualul goalkeeper al italienilor de la AC Milan a decis să se retragă invocând motivul că este vremea și altor portari să iasă la rampă în tricoul „tricolor”.

La mai multe luni după ce a decis să ia o hotărâre radicală asupra carierei sale, fostul căpitan al României a vorbit deschis despre mai multe aspecte din viața sa. Tătărușanu a dezvăluit că în ciuda faptului că i-a fost foarte greu să renunțe la națională, consideră că făcut cea mai bună alegere. Totodată, goalkeeper-ul a mărturisit clar că nu se pune problema să mai revină în fotbalul românesc.

„A fost ciudat… trebuie să recunosc… Dar am luat cea mai bună decizie. Sunt multe lucruri care îmi lipsesc, dar primul care îmi vine în minte e legat de sala de masaj de la Mogoșoaia. Seara ne strângeam acolo, era o atmosferă destinsă. Era mereu voie bună, înainte de culcare, după antrenamente… Gândul nu mi-a venit pentru că m-am adaptat mental deciziei pe care am luat-o. Dar recunosc ceva.. Am visat de câteva ori că mă aflu la echipa națională… Dar și în vis eram conștient că m-am retras.

(n.r. despre revenirea în fotbalul românesc)Nu, nu există nicio șansă să mă întorc în fotbalul românesc. Poate doar să mai joc, de plăcere, la o echipă din ligile inferioare din România. Vechiul stadion Ghencea va rămâne mereu motivul pentru care eu m-am apucat de fotbal!

(n.r. despre românii din Italia) Pe “Nede” îl cunosc bine, am jucat și câteva meciuri împreună. E un fotbalist serios și puternic. Cred că se va adapta foarte ușor stilului italian! Man și Mihăilă au fost printre puținii de la Parma care au avut evoluții la un nivel înalt, chiar dacă echipa lor a retrogradat până la urmă. Faptul că sunt oameni de bază în echipa care acum vrea să atace promovarea în Serie A e o confirmare în plus., a spus Tătărușanu, potrivit Play Sport.