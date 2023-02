Ciprian Tătărușanu s-a evidențiat după o nouă victorie a lui AC Milan fără gol primit: „Am dat dovadă de caracter”

AC Milan a învins Monza, cu 1-0, în deplasare, în Etapa a 23-a din Serie A, iar prestația lui Ciprian Tătărușanu a fost evidențiată.

„Am dat dovadă de caracter”, a spus Ciprian Tătărușanu după Monza – AC Milan 0-1

În urma acestui succes, campioana Italiei a ajuns la 3 victorii la rând fără gol marcat, toate cu același scor, după ce ce învinsese Torino în runda precedentă și Tottenham în turul optimilor Ligii Campionilor.

Portarul român Ciprian Tătărușanu a avut două intervenții foarte bune, prin care și-a salvat echipa de la gol, dar la jumătatea reprizei a doua a fost la un pas să-și trimită, involuntar, mingea în propria poartă.

În chiar primul minut de joc al meciului, Ciurria a pătruns pe dreapta în careu și a șutat puternic la semi-înălțime, dar portarul român a respins.

La cornerul care a urmat, Petagna a reluat periculos, cu capul, dar Tătărușanu și-a salvat, din nou, echipa.

În minutul 73, la o prelungită fază de atac a gazdelor, Ciurria a șutat pe jos, mingea a lovit bara laterală a porții, după care a deviat în spatele lui Tătărușanu și a ieșit în corner.

„În prima repriză, suferă în primele 100 de secunde, dar se descurcă la ocaziile celor de la Monza.

În repriza secundă are mai mult de muncă, dar per total face treabă bună, chiar și cu puțin noroc la șutul lui Ciurria”, a scris tuttomercatoweb.com despre român, căruia i-a dat nota 6,5.

„A fost un joc mai dificil în repriza secundă, dar am dat dovadă de mult caracter și am obținut o victorie foarte importantă. Apărarea? O am în în fața mea, este mai compactă și s-a văzut în ultimele meciuri”, a declarat Tătărușanu pentru Milan TV.