Ciprian Tătărușanu și Ștefan Radu, chemați înapoi la națională! Rădoi a dezvăluit ce răspunsuri a primit

Naționala României a rămas în ultimii ani fără mai mulți fotbaliști importanți, asta după ce nume precum Ștefan Radu, Ciprian Tătărușanu sau Silviu Lung Jr. au decis să își încheie socotelile cu tricolorii!

Cu toate acestea, actualul selecționer al primei reprezentative a încercat să ia legătură cu doi dintre aceștia și să îi convingă pe jucători să revină asupra deciziilor luate. Asta s-a întâmplat în cazul lui Ștefan Radu și Ciprian Tătărușanu, însă Mirel Rădoi s-a lovit de un refuz categoric din partea celor doi fotbaliști care evoluează în acest moment în Italia.

„Cu Ștefan Radu am avut o discuție și nu a vrut să revină asupra deciziei pe care a luat-o cu mulți ani înainte. Am încercat să-l facem pe Tătă (n.r Tătăruașnu) să se răzgândească, nu a vrut. M-am bucurat pentru el, dar în același timp am fost supărat pe el, pentru că eu sunt suporter al lui Inter (n.r după penalty-ul apărat în Milan – Inter). Am văzut meciul și în jurul meu erau foarte mulți fani ai Milanului, iar eu cu Inter. Mă bucur doar pentru el, atât (râde)”, a spus Rădoi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Islanda.