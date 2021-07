Clasamentul care ne obligă la o prestație peste așteptări la Tokyo! Pe ce loc este România în istoria de 125 de ani a JO

Delegația României va defila peste două zile a ceremonia de deschidere a ediției din acest an a Jocurilor Olimpice care a debutat deja la Tokyo cu meciurile de fotbal feminin și cu primele partide din turneul de softball.

După ce România a tot involuat ca palmares la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, COSR așteaptă ca la Tokyo căderea să fie oprită. Iar bilanțul să fie unul care să ne urce în calasemtnul pe medalii. După ce am aocupat poziția a 11-a la Sydney în 2000, la Rio în 2016 am terminat în clasamentul pe edalii abia pe locul 47. O clasare mult inferioară celei pe care România o are în ierarhia all-time care contabilizează distincțiile obținute la toate edițiile Jocuilor Olimpice desfășurate până în prezent. Astfel, țara naostră este a 18-a în acest super clasament cu 89 de medalii de aur, 94 de argint și 121 de bronz obținute în cei 125 de ani de la debutul în competiție. Podiumul este alăctuit din SUA, Rusia și Germania. Iată topul primelor 20 de națiuni:

AUR ARGINT BRONZ TOTAL

1. Statele Unite 1.022 795 705 2.522

2. Rusia (URSS+CSI) 589 486 481 1.556

3. URSS 440 357 325 1.122

4. Germania (RFG+RDG) 428 444 474 1.346

4. Marea Britanie 263 295 293 851

5. China 224 167 155 546

7. Germania 219 248 266 733

8. Franţa 212 241 263 716

9. Italia 206 178 193 577

10. Ungaria 175 147 169 491

11. Germania de Est (RDG) 153 129 127 409

12. Australia 150 167 190 507

13. Rusia 148 125 153 426

14. Suedia 145 170 179 494

15. Japonia 142 136 161 439

16. Finlanda 101 85 117 303

17. Coreea de Sud 90 87 90 267

18. ROMÂNIA 89 94 121 304

19. Olanda 85 92 108 285

20. Cuba 78 68 80 302