Claudia Nechita este revoltată după ce a fost învinsă la CM de un bărbat: „Nu au ce să caute în competiții”

Pugilista Claudia Nechita a fost învinsă de Yu-Ting Lin (Taiwan) în 16-imile CM de la New Delhi, după care s-a constat că adversara era bărbat.

Claudia Nechita a fost eliminată la CM de box de o femeie care s-a dovedit a fi bărbat

România a fost reprezentată la CM feminin de Alexandra Gheorghe (52 kg), Lăcrămioara Perijoc (54 kg), Claudia Nechita (57 kg) și Loredana Marin (60 kg). Toate au fost eliminate înainte de sferturi, dar experiența Claudiei a fost aparte.

Sportiva legitimată la CSA Steaua, ocupantă a locului 5 la JO de la Tokyo, a fost dominată de Yu-Ting Lin. Campioană mondială în 2018 la 54 kg şi în 2022 la categoria 57 kg, asiatica s-a impus cu 4-0.

După semifinale, s-a aflat, mpe baza unor teste biochimice făcute la jumătatea lunii, că Yu-Ting Lin ar fi, de fapt, bărbat. „Nu mă gândesc foarte mult la asta, așa a fost să fie, să pic eu cu ea. Pentru mine, acum, importantă este sănătatea.

Aștept să mă fac bine, am avut o mică accidentare la genunchi. Am făcut un RMN și nu e ceva grav. Trebuie să încep treaba, că am calificările în vară”, a declarat Nechita, potrivit prosport.ro.

Sportiva legitimată la CSA Steaua luptase cu Yu-Ting Lin exact cu o lună înaintea CM, la un turneu în Marrakech. „Este o situație ciudată pe care încerc să o înțeleg. În plus, nu mă mai descurajează nimic, sunt călită, nu mă mai mișcă așa ușor lucrurile, merg înainte.

Am văzut că ea a boxat în semifinală, ajunsese în finală și trebuia să fie pe podium. Și când au fost finalele… nu era pe podium, era bulgăroaica pe care o învinsese în sferturi.

Dacă ar fi descoperit mai repede, poate mă calificam eu. Aici, e adevărat, putem să vorbim de ghinion. Însă nu-mi stă în fire să mă agăț de noroc sau ghinion.

Acum o lună, la un turneu, la Marrakech, în Maroc. Fix o lună de zile. Și atunci am pierdut. Este o diferență între un băiat și o fată, nativ are ceva în plus un bărbat, însă nu am simțit, nu m-am gândit.

Noi mai făceam glume între noi, că nu e fată, e băiat, însă totul era la nivel de glumă, nu credeam că ar fi posibil. Și uite că pare a fi. Nici nu știm cum să-i mai spunem acum. Să vorbim la feminin, la masculin, e și greu”, a mai spus sportiva.

Claudia Nechita dezvăluie că și în alte sporturi sunt astfel de practici. „Nu știu ce să cred, care e adevărul. Să știi că nu am nicio frustrare. Un pic mi-a mai lipsit și câșigam.

Ea oricum este mult mai avantajată și e vedetă, are performanțe, e campioană mondială, a ajuns la un nivel. Era imaginea IBA (n.r. – Asociația Internațională de Box).

Din punctul meu de vedere nu au ce să caute în competiții, plus staff-ul, mă gândesc că știau toți, antrenorul, toți ar trebui suspendați, nu ai cum să faci așa ceva! Am văzut că a mai fost descoperită una, o algeriancă.

E prima dată când s-au folosit testele astea, e primul campionat, probabil de undeva a plecat, dacă au început să facă aceste teste, e clar că s-a sesizat cineva. Am înțeles că și pe la alte sporturi se practică lucrul ăsta.

Tot ce trebuie făcut este să nu-i mai lase să vină. Atât! Să boxăm corect”, a mai precizat sportiva.