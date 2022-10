Claudiu Keșeru a dezvăluit cel mai greu moment al carierei: „Trei luni mă loveam cu stângul în dreptul”

Atacantul echipei UTA, Claudiu Keșeru, a făcut cunoscut că momentul cel mai greu al carierei a fost când evolua la echipa franceză Nantes.

„Trei luni, parcă mă loveam cu stângul în dreptul”, a recunoscut Claudiu Keșeru

Keșeru a ajuns la „canari” în 2003, după ce marcase 3 goluri în 15 meciuri pentru FC Oradea. A punctat de 11 ori pentru echipa franceză, dar cel mai drag este golul înscris înb poarta lui Lille, în optimile Cupei Franței.

„Eram deja în reprizele de prelungiri, am fost introdus în teren în minutul 119, pentru loviturile de departajare. Dar, în minutul următor am executat o lovitură liberă și am înscris.

Golul ăsta a venit după trei luni în care simțeam că nu mai pot să dau în minge. Parcă mă loveam cu stângul în dreptul.

Murise tata pe 19 octombrie 2006 și n-am mai fost om trei luni… Am căutat enorm acel gol, să mă izbăvească parcă…”, a declarat Claudiu Keșeru, pentru playsport.ro.

Claudiu Keșeru s-a simțit mândru, respectat și iubit la Nantes

Atacantul român a jucat 11 sezoane în Franța, la Nantes (la seniori și la a doua echipă a clubului), Libourne, Tours, Angers și Bastia.

Cea mai frumoasă amintire este legată tot de Nantes, dar în urma unui meci în care a fost spectator. „Eram împrumutat la Libourne, cred. Și am vrut să vin să urmăresc din tribune un meci al lui Nantes. Am sunat la club, am primit bilet, m-am dus la meci.

Fără să știu, cei din club vrut să-mi facă o surpriză. Crainicul a anunțat pe stadion că sunt prezent și tot stadionul a început să aplaude și să îmi strige numele…

Am fost mândru, respectat și iubit. Am simțit toatea astea într-un singur moment”, a mai dezvăluit Claudiu Keșeru.