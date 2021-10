Claudiu Keşeru este de părere că el şi colegii săi s-au relaxat în meciul cu Chindia: ,,Cartonaşul ne-a făcut să fim suficienţi”

Claudiu Keşeru, jucătorul celor de la FCSB, a reacţionat la finalul jocului care s-a disputat pe ,,Ilie Oană, în cadrul etapei a 11-a din Liga 1, încheiat cu victoria formaţiei lui Edi Iordănescu, scor 1-0.

Unicul gol al întâlnirii de pe arena ,,Ilie Oană” a fost reuşit de către Constantin Budescu, care a transformat un penalty în minutul 90+6, după ce lovitura de la 11 metri a fost obţinută în urma unui henţ al gazdelor. Elevii lui Edi Iordănescu s-au impus la limită în meciul de la Ploieşti, deşi au jucat aproape toată partida în superioritate numerică. Kocic de la Chindia a fost eliminat în minutul 8 al jocului.

Atacantul FCSB-ului este de părere că faptul că au jucat în superioritate numerică i-a făcut să se relaxeze în meciul de la Ploieşti

,,A fost acel moment al jocului în care a venit cartonaşul rosu , care a schimbat perspectiva mentală a partidei. Am intrat bine în meci, dar acel cartonaş ne-a facut să fim suficienţi, iar de partea lor, s-au mobilizat că au jucat în 1o. Ne-am creat ocazii. Am încadrat 2 din 3 şuturi, acea deviere am văzut-o în poartă. Sunt momente în care intră, bine că s-a terminat cum s-a terminat. Au facut un meci lăudabil defensiv, iar noi probabil că noi n-am găsit soluţiile să desfacem blocul. Nu vreau să comentez schimbarea. Îmi doresc de fiecare dată, pentru că e cel mai important aport pe care pot să-l aduc echipei. Aici presiunea e permanentă.”, a declarat Claudiu Keşeru, la finalul jocului cu Chindia.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 2 în Liga 1, unde a acumulat 21 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la Chindia Târgovişte au rămas pe locul 10 în Liga 1, cu 13 puncte acumulate din 11 etape disputate.