FCSB a învins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-0, la Buzău, într-un meci considerat pe teren propriu, sâmbătă seară, în cadrul etapei a 12-a a Ligii I.

Atacantul Claudiu Keșeru a închis tabela. Acesta s-a plâns de vremea ploiasă.

”Din păcate, vremea nefastă de azi ne-a întârziat primul gol, deoarece n-am mişcat bine. După aceea, a venit acel roşu care a schimbat puţin datele, dar să fim serioşi, am mişcat mingea în ciuda terenului, cu multă apă. Am fost serioşi şi era important să arătăm că îi reprezentăm şi pe ceilalţi care sunt izolaţi.

Golul s-a lăsat aşteptat. Asta îi ziceam lui MM (n.r Stoica), dacă meciul se juca pe Arena Naţională sau Ghencea, cred că dădeam mai repede. Aşteptăm să se rezolve aceste probleme, pentru că acest lucru nu face onoare nimănui. Este păcat să construim stadioane excepţionale şi să nu le folosim. Chiar dacă oamenii de la Buzău şi-au dat interesul, terenul nu s-a prezentat cum ne aşteptam.

În ciuda tuturor impedimentelor, chiar şi calitatea antrenamentelor a fost remarcabilă şi azi s-a văzut. A venit primul gol, apoi am reuşit să înscriem mai mult. Mental suntem bine, suntem dispuşi să alergăm unul pentru celălalt, să jucăm în condiţii grele, cu o deplasare fără antrenor, fără jucători”, a spus Keşeru.

Atacantul FCSB-ului a vorbit şi despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi de la echipa naţională: ”Nu mă aşteptam, trebuie să recunosc că am aflat după ce am plecat din vestiar. S-a văzut că a creat ceva, ne dădea speranţe pentur viitor şi nu ştiam, am rămas şocat. Sper să nu fie definitivă decizia. Merită încercat să-l întoarcem”, a mărturisit Keşeru, la Telekom Sport.

FCSB ocupă locul doi în Liga 1, cu 24 de puncte. De cealaltă parte, CS Mioveni e pe 12, cu 11 puncte. Lider în clasamentul Ligii 1 este CFR Cluj, cu 30 de puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat.