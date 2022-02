Claudiu Keșeru, out de la FCSB! Gigi Becali anunță: „Nu știu dacă va reveni în lot!”. Patronul i-a găsit deja înlocuitor

Claudiu Keșeru (35 de ani) are un viitor incert la FCSB, iar Gigi Becali (63 de ani) este decis să îl treacă pe linie moartă pe fotbalistul său!

Atacantul FCSB-ului trece printr-un moment de cumpănă al carierei sale, astfel că are șanse tot mai mici să continue la vicecampioana României și din vara acestui an. Deși a avut parte de un debut exploziv după revenirea la formația patronată de Gigi Becali, Keșeru a intrat în dizgrația patronului, care este tot mai decis să renunțe la jucător, după finalul actualei stagiuni.

Neinclus în loc pentru duelul cu Academica Clinceni, Keșeru poate rămâne însă și de acum înainte în tribune, anunță Becali. Afaceristul a dezvăluit că nu știe dacă veteranul roș-albaștrilor va mai prinde minute sub comanda lui Toni Petrea, semn că o despărțire în vara acestui an este inevitabilă. Mai mult de atât, finanțatorul a anunțat că i-a găsit deja înlocuitor atacantului său și crede că Ianis Stoica este ca un „șarpe” în careul advers.

”Nu știu dacă va reveni în lot. Dar, dacă nu mai joacă, nu-l mai bagăm, ce rost are? Am vorbit cu el și i-am zis că obligația mea e să-i dau ce i-am promis. Plus că îl avem pe Ianis, care e șarpe”, a mai spus, Becali, la Pro X.

Mihai Pintilii îi dă dreptate lui Gigi Becali

,,Vorbesc cu Claudiu, am fost şi colegi, acum suntem în altă postură, vorbim în fiecare zi. E jucător cu experienţă şi trebuie să înţeleagă ce zice patronul. E patronul echipei, nu pot să vorbesc eu şi să-i zic: `Bă, stai`. Îl încurajez, mai are două-trei-patru luni de contract. El e jucător profesionist cum a fost întotdeauna şi trebuie să-şi vadă de treaba lui. Dacă era afectat probabil încheia altfel discuţia sau nu ştiu… A intrat, şi-a făcut treaba, a dat şi gol, a scos lovitură liberă. Eu îl văd jucător profesionist şi se pregăteşte exemplar”, a declarat Mihai Pintilii, în cadrul unei conferinţe de presă.