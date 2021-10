Claudiu Petrila, încrezător în propriile forţe: ,,O să încerc să dau şi două goluri pe meci”

Claudiu Petrila, mijlocaşul celor de CFR Cluj, a reacţionat după meciul încheiat cu o victorie cu Gaz Metan Mediaş, pe teren propriu, scor 2-1

Golurile partidei din Ardeal au fost reuşite de către Yuri Matias, în minutul 12, respectiv Claudiu Petrila, în minutul 47 şi Ciprian Deac, în minutul 59.

După jocul cu Gaz Metan Mediaş, Claudiu Petrila s-a declarat încrezător în propriile forţe. Acesta spune că va încerca să marcheze câte două goluri pe meci la următoarele partide.

,,Pot și mai mult de atât. O să încerc să dau și două goluri pe meci. Merge și un gol și un assist. În prima repriză am intrat moi. Au avut o ocazie și ne-au dat un gol, dar e bine că ne-am revenit și am marcat de două ori. În campionat suntem bine, dar, din păcate, în Conference League mai avem de muncit. La echipa mare nu e o grabă, încă am timp să fiu convocat.”, a declarat Claudiu Petrila la finalul jocului cu Gaz Metan Mediaş.