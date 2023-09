Claudiu Petrila, sincer după ce și-a răpus fosta echipă: ”Nu vreau să demonstrez nimic!”

Echipa Rapid Bucureşti a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, de formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii. Albion Rrahmani a marcat de două ori.

Albion Rrahmani a deschis scorul în minutul 3.

Veteranul Ciprian Deac a egalat în minutul 10.

În minutul 51, Albion Rrahmani a făcut dubla.

Petrila a închis tabela în minutul 71.

”Ne bucurăm că am câștigat. E un sentiment frumos. Dăm totul pe teren. Ne-am motivat bine împreună cu Mister. Ne-a spus ce am greșit și le-am corectat. Cred că știau și ei că dacă vii în Giulești trebuie să lupți. Noi am luptat. E o victorie foarte importantă. Sunt trei puncte care ne duc pe podium.

Nu vreau să demonstrez nimic. Am dat totul și așa o să fac, indiferent de adversar. Mă simt foarte bine. Mi se acordă foarte multă încredere. Nu a fost o bucurie mare, ci una ca după oricare altă victorie. Săpunaru știe cum să ne motiveze înainte de fiecare meci”, a declarat Claudiu Petrila, la finalul meciului.

Cu 19 puncte, CFR rămâne pe locul secund în clasament, iar Rapid vine pe ultima treaptă a podiumului, cu 18 puncte.