Clipe dificile pentru un fost câștigător al Balonului de Aur: „Am fost diagnosticat cu „demență mixtă”

Fostul mare atacant al lui Manchester United a povestit cum se simte și cum încearcă să facă față acestei boli cu care a fost diagonisticat.

„Sunt într-un momentul în care simt că vreau să fiu deschis cu privire la starea mea. Am fost diagnosticat cu „demență mixtă”, care este mai mult de un tip de demență, în cazul meu, aceasta fiind Alzheimer și demență vasculară. Acesta a fost un an extrem de dificil pentru toată lumea și perioadele lungi de izolare nu au ajutat cu siguranță.

„Este o boală incredibil de provocatoare și problematică și am mulți prieteni care trec prin asta. Speri că nu ți se va întâmpla, chiar să faci glume despre asta, ignorând în același timp semnele timpurii, deoarece nu vrei să fie adevărat. Te enervezi, frustrezi, confuzi și apoi îți faci griji, îți faci griji pentru familia ta, deoarece ei vor fi cei care se ocupă de asta”, a anunțat Denis Law, potrivit site-ului oficial al lui Manchester United.

Everybody is with you in this battle, Denis.

We are in admiration of your openness, your bravery and your humility to be open about your dementia diagnosis ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2021