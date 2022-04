Clujenii, pregătiți pentru războiul cu roș-albaștrii: „Sperăm să fim impulsionați de public”

Universitatea Cluj nu a reușit deocamdată să obțină vreo victorie în play-off-ul Ligii 2, după ce a remizat atât cu Petrolul cât și cu Unirea Slobozia.

Ambele meciuri s-au disputat în deplasare, iar în urma acestor rezultate, ardelenii au pierdut poziția secundă în campionat, fiind acum la 3 puncte de Hermannstadt. Antrenorul Erik Lincar a recunoscut că fotbaliștii săi au făcut un meci modest împotriva surprizei din această stagiune.

”Nu ne-a ajutat nici terenul, vântul. Nu ne-am adaptat. Mai ales primele 20 de minute chiar am fost foarte, foarte slabi. Pe parcurs am reușit să mai echilibrăm jocul. Am avut în repriza a doua acea reușită a lui Vali Alexandru de excepție. Știam de forța lor la fazele fixe și nu am reușit să anulăm acel corner din care a ieșit golul egalării. E un teren dificil, unde, după cum spuneam, se câștigă foarte greu.

Cred că Slobozia va fi tot timpul extrem de determinată. Joacă acasă. Se crează o atmosferă și ați văzut câtă lume a fost la meci.Îmi pare rău că nu am reușit să marcăm și noi din faze fixe, că am făcut-o foarte bine anul acesta, în etapele care s-au scurs.Noi am jucat două jocuri în deplasare. E un punct și e foarte important să jucăm mult mai bine acasă și să ne câștigăm punctele. Echipele sunt foarte bune, jocurile sunt echilibrate și totul ține de detalii”, a declarat tehnicianul alb-negrilor pentru site-ul clubului.

Următorul test pentru „studenți” va fi cel împotriva Stelei, care va veni pe Cluj Arena după victroia împotriva liderului Petrolul.

”Jucăm acasă cu o echipă foarte bună, cu jucători cu experiență, care au jucat la Liga 1. Nu va fi un meci deloc ușor. Sperăm să fim impulsionați de public, mai ales că jucăm acasă și știm că lumea va veni în număr mare la meci. După cum spuneam, va fi important să obținem cele trei puncte. Jocurile de acasă sunt foarte importante”, a încercat să anticipeze Lincar.