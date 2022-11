CM din Qatar începe cu acuzații de blat: „A mituit opt ecuadorieni pentru a pierde meciul de deschidere”

Campionatul Mondial de fotbal din Qatar începe duminică, meciul de deschidere fiind cel dintre echipa țării gazdă și Senegal.

Primele două naționale care intră în euforia Campionatului Mondial sunt Qatar și Senegal. Meciul trebuia să aibă loc, inițial, pe 21 noiembrie, dar organizatorii au realizat penibilul situației ca meciul de deschidere să nu fie primul al competiției, înainte urmând să se joace Senegal – Olanda.

Așa că au decalat meciul dintre Qatar și Senegal cu 24 de ore, după care au rearanjat meciurile din a doua zi. dar nici măcar în aceste condiții lucrurile nu sunt clare.

Jurnalistul Amjad Taha, cu origini în Bahrain și stabilit în Marea Britanie, a lansat o acuzaţie gravă înainte de startul comnpetiției. El a postat pe Twitter un mesaj în care anunţă că statul Qatar a mituit 8 jucători din lotul Ecuadorului, pentru ca adversarii ţării organizatoare din meciul de deschidere să piardă meciul.

„Qatar a mituit opt jucători ecuadorieni cu 7,4 milioane de dolari pentru a pierde meciul de deschidere, 1-0, gol în repriza a doua.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022

