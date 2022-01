Comparația folosită de Mihai Iosif pentru hențul lui Junior Morais: „Și Suarez a făcut la fel”

Fundașul Rapidului și-a lăsat echipa în 10 după ce a oprit mingea cu mâna pe linia porții, în timp ce aceasta se îndrepta spre plasă.

Decizia sa nu a fost amendată de Mihai Iosif care a amintit de un moment similar petrecut la un alt nivel. În sferturile Cupei Mondiale din 2010, Suarez a făcut henț pe linia porții la ultima fază din prelungiri și a fost eliminat. Spre norocul uruguayenilor, ghanezii, adversarii lor de atunci au ratat lovitura de la 11m, iar apoi la loteria penaltyurilor de departajare sud-americanii au avut câștig de cauză.

Este vorba despre instinct, Suarez a pus mâna la naționala Uruguayului și s-a ratat penaltyul, drept dovadă că Horațiu apărase în primă fază. Nu am revăzut faza, dar nu mai vreau să discut pe tema asta, dacă ăsta este regulamentul nu am cum să mă pronunț.

Vreau să felicit jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o și pentru jocul din repriza a doua, ne-au împins de la spate, cred că am fost inspirați la schimbaări chiar dacă am avut un om în minus am arătat destul de bine. Cei care au venit de aia au fost aduși la echipă să se integreze, sunt fotabliști și trebuie să se ridice la pretențiile clubului”, au fost aprecierile lui Mihai Iosif la sfârșitul disputei de pe Arena Națională.

Rapidiștii au doar un punct din două meciuri jucate în acest an, iar etapa viitoare încearcă să obțină primul succes după 4 etape fără victorie. Joacă la Mediaș.

„La noi aici dacă facem bine sau rău toți suntem vinovați. Și Crepulja nu știu ce a pățit a jucat meciul cu FCSB și cu FC Argeș cu umărul rupt, dar ăsta este fotbalul. Dragos Grigore a revenit după accidentare, sper să își intre în ritm amândoi. Avem cei mai frumoși suporteri din țară și ne împing de la spate, jucătorii și spectatorii au făcut un lucru minunat am avut puterea de a reveni.

Nici prima repriză nu am jucat rău, dacă dădea gol Sefer acolo erau altfel lucrurile. Obiectivul clubului este cel de la început, dar obiectivul nostru al vestiarului este accederea în play-off și vom lupta până la ultima picătură de energie să facem acest lucru”, a adăugat tehnicianul giuleștenilor.