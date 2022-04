Comunicatul FIFA, după ce s-a zvonit că meciurile de la Campionatul Mondial din Qatar vor dura 100 de minute

FIFA a negat zvonurile apărute miercuri, conform cărora ar intenţiona să prelungească durata meciurilor pentru Cupa Mondială din Qatar din 2022.

„Ca urmare a anumitor articole şi zvonuri lansate astăzi (miercuri), FIFA doreşte să clarifice că nu va exista nicio modificare a regulilor privind durata meciurilor de fotbal pentru Cupa Mondială sau orice altă competiţie”, a anunţat forul mondial, potrivit news.ro.

FIFA Statement

Following some reports and rumours spread today, FIFA would like to clarify that there will be no changes to the rules regarding the length of football matches for the FIFA World Cup Qatar 2022™️ or any other competition.

