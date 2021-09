Fostul acționar din Ștefan cel Mare a fost arestat la începutul lunii trecute în Grecia, pe insula Mykonos, acolo unde se afla în vacanță alături de iubita sa!

Interesant este că Dragoș Săvulescu a fost dat de gol chiar de partenera sa, fotomodelul albanez Angela Martini. Acesta a dezvăluit fără să vrea locația unde se află, iar autoritățile s-au pus imediat în mișcare. Fostul acţionar al lui Dinamo era dat în urmărire internaţională după ce a fost condamnat la 5 ani şi jumătate de închisoare, printr-o decizie definitivă pentru complicitate la abuz în serviciu și pentru că a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care a prejudiciat statul român cu 112 milioane de euro într-un dosar al retrocedărilor de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia.

Acum, la mai bine de o lună de la acel eveniment, Săvulescu le-a vorbit pentru prima dată jurnaliștilor din Grecia. Afaceristul se plânge de modul în care a fost judecat de instanța din România și a ținut să laude autoritățile elene pentru felul cum au gestionat situația.

”Simt că predomină sentimentul de dreptate, ceea ce este rar pentru mine, deoarece am trăit sentimente negative despre justiţie până acum, trăind în România. Această fostă ţară comunistă a arătat că nu are încă cultura unui stat de drept. Din această cauză am suferit timp de 16 ani abuzurile autorităţilor, deoarece cazul meu a început în România.

Sunt recunoscător Curţii de Apel a Mării Egee pentru că a respins extrădarea mea şi pentru respectul pe care l-a arătat legislaţiei europene. Chiar dacă am trecut prin atâte dificultăţi, am avut norocul să mă aflu în Grecia, o ţară europeană care are un sistem juridic atât de bun, datând din cele mai vechi timpuri.

Interpolul a luat măsuri speciale în cazul meu. Aceasta înseamnă că nicio ţară nu poate dispune acum o arestare. Cererea României a fost emisă iniţial de Curtea de Apel Bucureşti în 2019 şi a fost executată în Italia, în 2020. Practic, au încercat să mă aresteze a doua oară fără niciun drept, deoarece mandatul a fost respins de Curtea de Apel din Napoli, Italia.

Pe 8 august, stăteam cu prietenii la un restaurant de peşte. Cineva a venit brusc în spatele meu, era poliţist şi m-a întrebat dacă sunt Dragoş Săvulescu. Apoi mi-a spus să-l urmez. A fost o operaţiune imensă de arestare, cu 30-40 de membri ai poliţiei şi cu motociclete ale autorităţilor. Mi-au încătuşat bodyguarzii.

Legea este clară, deci nu există nicio posibilitate de extrădare […] Dacă, în teorie, aş fi ajuns în România, viaţa mea ar fi fost cu siguranţă în pericol, pentru că am devenit un puternic adversar al justiţiei române, după ce m-am confruntat cu o astfel de nedreptate”, a spus Dragoş Săvulescu, pentru protothema.gr, citat de Telekom Sport.

Dragoș Săvulescu vrea să dea în judecată România

„Am pierdut bani şi timp, am suferit foarte mult din cauza atacurilor venite din mass-media, care se bazau pe ştiri false. Am suferit daune psihologice, soţia mea nici măcar nu putea dormi şi mânca. Sănătatea noastră, imaginea noastră, viaţa noastră, afacerile noastre au fost afectate. Trebuie să cerem guvernului român să plătească pentru acest prejudiciu grav şi cred că avem multe motive legitime să pretindem acest lucru”, a spus Dragoș Săvulescu, conform sursei citate.