Conducerea CFR-ului, înţepături la adresa lui Marius Şumudică: ,,Petrescu nu a găsit ceea ce şi-a dorit”

Marius Şumudică a pregătit CFR Cluj în începutul campionatului, dar necalificarea în Europa League l-a făcut pe Neluţu Varga să rezilieze înţelegerea cu tehnicianul şi să-l repună în funcţie pe Dan Petrescu.

Acum, după ce s-a schimbat şi conducerea clubului ardelean, noii oficiali spun că Dan Petrescu nu a fost mulţumit de ceea de a găsit la gruparea din Gruia când a revenit. Bogdan Mara, directorul sportiv al clubului, spune că ,,Bursucul” aşteaptă acum pregătirea de iarnă, unde este convins că va pune la punct lipsurile echipei.

,,Problema e mai complicată. A fost un an atipic la CFR, cu multe schimbări. Am început campanie cu un alt manager și un alt antrenor, apoi s-a continuat cu noi. Fiecare are idei diferite, iar acum echipa nu arată așa cum ne dorim și cum vrem să arate în viitor.

Dan Petrescu asigură rezultate când ia o echipă de la început, când face pregătirea cum vrea și când construiește lotul pe placul lui. Din păcate, acum nu a fost așa.

A venit pe parcurs, ceea ce a găsit ne ce și-a dorit. El a avut rezultate când a venit la început, înainte de pregătire, a creat lotul cum a vrut și a făcut el pregătirea. Dan a venit de două luni, iar în iarnă va face pregătirea așa cum știe și va duce jucătorii la un nivel înalt.

Acum, echipa arată mai bine din punct de vedere fizic, cifrele ne arată că aleargă mai bine decât înainte. E nevoie de pregătirea și întărirea lotului.

Am reușit o victorie care ne ajută la moral înainte de meciul din Conference League. Cu două victorii putem merge mai departe. Vom juca de la egal la egal cu Randers și sperăm să luăm punctele.”, a declarat Bogdan Mara, pentru Pro X.