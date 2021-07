Conducerea CFR-ului, obiectiv clar pentru Șumudică: „Calificarea în grupele Champions League!”

CFR Cluj va primi mâine seară, de la ora 20:00, vizita primului adversar din preliminariile Champions League, Borac Banja!

Formația condusă de Marius Șumudică va da peste campioana Bosniei-Herțegovina, FK Borac Banja Luka. Cele două manșe sunt programate în perioadele 6 și 13 iulie, iar prima partidă se va disputa în România. Venită în România cu dorință de victorie, Borac Banja va fi prima piatră de încercare pentru ardeleni în noul sezon, iar conducerea clubului nici nu concepe un eventual rezultat negativ.

Ștefan Gadola, unul dintre acționarii clubului din Gruia, a vorbit despre duelul de mâine seară, dar și despre obiectivele celor de la CFR Cluj. Oficialul ardelenilor a transmis că toată lumea este optimistă, jucătorii se simt bine alături de noul antrenor, iar calificarea în grupele celei mai importante competiții europene între cluburi rămâne principala țintă a „feroviarilor” în acest an.

„Suntem optimiști, încrezători și sperăm să facem un meci frumos. Jucătorii sunt încântați de Șumudică, sper să fie bine. Vor mai fi transferuri, e absolut normal. Sper să jucăm frumos și cu echipa pe care o avem acum.

Noi suntem într-o situație bună (n.r financiar), dar o calificare în grupe ar fi fantastică și ne-ar asigura un buget foarte bun pentru următorul campionat. Nu am avut în niciun moment vreo problemă, lucrurile merg înainte. Nu ar fi o catastrofă dacă am rata grupele. Eu sper la grupele Champions League, cum să nu? Cred că putem, haideți să vedem, să luptăm.

Cu toții vrem în grupele Champions League, acesta este obiectivul, dar să vedem ce trageri la sorți vom avea. Noi suntem optimiști, cred că putem face asta. Trebuie să câștigăm primul meci și să stăm liniștiți la retur”, a spus Ștefan Gadola, potrivit Digi Sport.