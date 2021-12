Conducerea CFR-ului surprinde: „Dan Petrescu merită să fie la națională! Își dorește asta!”

Tehnicianul în vârstă de 53 de ani al celor de la CFR Cluj este văzut de tot mai multă lume din fotbalul românesc drept cea mai bună variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi!

Dan Petrescu a obținut de-a lungul anilor mai multe rezultate notabile pe banca campioanei României, iar aceste realizări l-au propulsat direct în candidatura pentru postul de selecționer al primei reprezentative. În ciuda acestui fapt, „Bursucul” are șanse minime să preia echipa națională în momentul de față, asta deoarece nu a primit niciun semnal de la Casa Fotbalului.

Cu toate acestea, președintele CFR-ului, Crisi Balaj, a mărturisit că antrenorul ardelenilor și-ar dori foarte mult să preia banca naționalei, însă la ora actuală este imposibil ca acesta să facă marele pas. Oficialul clujenilor a dezvăluit că Dan Petrescu va rămâne la echipă și în următorii doi ani și jumătate, așa cum este menționat în contract.

„Trebuie să recunosc, Dan Petrescu merită să fie la națională, este un antrenor valoros. Știu că își dorește, dar trebuie respectate regulamentele. Dan Petrescu este sub contract cu noi, nu a fost contactat de nimeni, este interzis să fie contactat un antrenor sau jucător, aflați sub contract. Este normal să fie pe lista Federației, este un antrenor valoros, dar eu i-am zis că am venit la CFR și pentru el, vom sta împreună doi ani jumătate”, a declarat Cristi Balaj pentru playsport.ro.

Dan Petrescu, ultima declarație despre șansele de a deveni selecționer

„Despre acest subiect aş vrea să spun că nu m-a căutat nimeni şi nu m-am întâlnit cu nimeni de la Federaţie. Punct! Am fost clar. Nici conducerea nu mi-a transmis nimic”, a declarat Dan Petrescu în cadrul conferinţei de presă.