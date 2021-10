Conducerea echipei FC Argeș are planuri mari în Cupa României: „Vom trata serios meciul cu Dinamo”

FC Argeș și Dinamo se vor întâlni în optimile de finală ale Cupei României, la finalul lunii octombrie. Jean Vlădoiu, președintele echipei piteștene, a vorbit despre confurntarea cu echipa antrenată de Mircea Rednic.

„Vom trata partida cu maximă seriozitate, e un meci foarte important. După ce am eliminat FC Botoșani, un adversar la fel de greu, e clar că ne dorim să trecem mai departe. Am picat în două manșe cu două echipe foarte bune. Am eliminat Botoșani, acum vom trata la fel de serios și meciul cu Dinamo.

Au fost mulți ani în care FC Argeș n-a reușit să treacă de primele tururi în Cupă, dar acum ne dorim să ajungem cât mai sus. Ne dorim să ajungem până în finală, dacă se poate. La ce lot avem, la ce jucători am adus în ultima perioadă, eu spun că Andrei Prepeliță și Mihăiță Ianovschi au de unde alege. Se pot face și două echipe valoric egale”, a declarat Jean Vlădoiu, în exclusivitate pentru GSP.ro.