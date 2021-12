CONFERENCE LEAGUE | S-a tras la sorți runda intermediară! Cu cine se luptă românii pentru calificarea în optimi

În primă fază, va avea loc o rundă intermediară pentru a afla toate cele echipele care se vor califica în optimile de finală ale competiției. Astfel, în această etapă se vor întâlni 16 echipe.

În urna capilor de serie s-au aflat echipele care au terminat grupele din Conference League pe locul doi, iar în urna secundă au fost cele opt care au terminat pe locul treu în grupele Europa League.

Astfel, Slavia Praga, unde evoluează Nicolae Stanciu, se va duela cu Fenerbahce, iar PAOK, gruparea antrenată de Răzvan Lucescu, a picat cu danezii de la Midtjylland. Sparta Praga, clubul la care este legitimat Florin Niță, se va lupta cu sârbii de la Partizan Belgrad.

Play-off-ul Conference League:

Knockout round play-offs are set ✅

Which will be the most exciting game? 🤗#UECLdraw | #UECL pic.twitter.com/OuVQfsE9cP

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 13, 2021