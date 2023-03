Confesiunile lui Ruud Van Nistelrooy! Olandezul a spus care e cea mai mare greșeală a carierei

Fostul mare atacant olandez Ruud van Nistelrooy regretă, și după 13 ani, că a plecat de la Real Madrid.

„Cea mai mare greșeală a carierei mele a fost să plec de la Real Madrid”, recunoaște Ruud van Nistelrooy

Actualul tehnician al formației olandeze PSV, aflată pe locul 3 în campionat după 26 de etape, cu 53p, după Feyenoord (61p) și Ajax (55p), are un mare regret, legat de cariera de antrenor.

Ruud Van Nistelrooy a fost unul dintre cei mai buni atacanți din Europa la începutul anilor 2000, cu peste 200 de goluri marcate pentru PSV Eindhoven, Manchester United și Real Madrid.

Ghinionul lui la echipa spaniolă a fost că a avut parte de colegi foarte valoroși în linia de atac, cum ar fi legenda clubului, Raul, Cristiano Ronaldo sau Karim Benzema.

„Manuel Pellegrini a fost antrenorul nostru (n.r. – în sezonul 2009/2010) și i-a adus pe Karim Benzema, Kaka și Ronaldo.

Nu mai era loc pentru mine. Am acceptat să plec, pentru că aveam 33 de ani. Am vrut să merg la Cupa Mondială în 2010, așa că am decis să semnez cu Hamburg. Am luat acea decizie prea repede.

Dacă mă uit înapoi, nu ar fi trebuit să plec de la Madrid, a fost cea mai mare greșeală a carierei mele. De asemenea, nici pentru familia mea nu era momentul potrivit să plece”, a declarat van Nistelkrooy într-un interviu, preluat de publicația spaniolă AS.

„Întotdeauna spun că Ronaldo este mai bun decât Messi, pentru că am jucat cu el”, a mai precizat olandezul.

Ruud van Nistelrooy a vorbit și despre legenda lui Manchester United. „Alex Ferguson este cel mai bun antrenor pe care l-am avut vreodată. Am petrecut cinci ani cu el la United.

Nu am fost niciodată atât de mult timp alături de alt tehnician. Când vezi moștenirea pe care a lăsat-o la United… Este de departe cel mai bun”, a conchis olandezul.