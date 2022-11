Constantin Budescu a rupt tăcerea! Cum a fost forțat să se despartă de fosta echipă: „Mi-au zis că trebuie să plec, altfel e groasă!”

Constantin Budescu a rupt tăcerea, la 3 ani de la despărțirea de Astra Giurgiu. Mijlocașul de 33 de ani, ajuns între timp la Petrolul Ploiești, a explicat că a fost obligat de conducerea Astrei să „rupă” contractul, pentru a ușura situația financiară a clubului.

„(N.r. – Cum îţi alegi echipele?) Mai mult au venit de la sine, niciodată nu am fost disperat să plec în străinătate sau să mă mut de la o echipă. Aici (n.r. – la Petrolul), când am început, am stat şase ani.

Am fost la Astra, iar am prins cinci ani, adică nu am plecat după şase luni de la echipă. De la Astra, când am plecat, aveau nevoie de bani, pentru că intrau în insolvenţă.

Eu am zis că nu îmi doresc neapărat să plec, ei au zis <<trebuie neapărat să pleci, că altfel e groasă>>. Lucrurile au venit de la sine în mare parte”, a declarat Constantin Budescu, pentru orangesport.ro.

„(n.r. Gică Hagi te-a dorit la Farul) Ştiu asta. Am vorbit şi asta cu dânsul, când a fost aici, mi-a zis te mai aştept mult?

I-am zis că a fost mai bine pentru mine aici aproape de casă, dânsul chiar a vrut să mă ia când aveam o perioadă mai delicată la Astra, când eram trimis la echipa a doua şi chiar şi atunci am vorbit şi mi-a zis că vrea să mă ia. Cei de la Astra au zis că nu mai au nevoie de mine, dar când au auzit că cei de la Viitorul mă doreau, au avut ceva pretenţii şi nu s-a mai făcut atunci transferul”, a declarat Constantin Budescu, pentru sursa citată anterior.