Constantin Budescu, dezvăluire despre plecarea sa de la FCSB: „Eu aveam această clauză!” – Ce a spus mijlocașul!

Constantin Budescu a semnat în vara anului 2021 cu FCSB. Mijlocașul trebuia să bifeze la gruparea bucureșteană un sezon și jumătate, însă aventura sa acolo s-a terminat mult mai repede.

Mai exact, în perioada de iarnă a sezonului trecut, fotbalistul a fost trecut pe liber, iar ulterior a semnat cu FC Voluntari. Iată ce a spus Budescu despre plecarea sa de la FCSB.

„Eu aveam această clauză!”

„Mă știu cu majoritatea de la FCSB, inclusiv cu jucătorii de acolo, cu oamenii din staff. Vorbim când avem ocazia. Am rămas prieten cu toți cei pe care i-am cunoscut la echipele unde am fost. De ce să rămân cu un gust amar? Știam unde merg, ce fac și inclusiv ce o să fac, înainte să reziliez cu ei. Am vorbit de la început, chiar dacă am semnat pe un an și jumătate. Eu aveam clauză că pot pleca în orice perioadă de transferuri.

Eram conștient de ce am de făcut. Motivat am fost tot timpul, chiar dacă s-au mai spus alte lucruri la televizor (n.n. râde). În orice domeniu, nu doar în fotbal, dacă nu faci ceea ce îți place, nu iese ce îți dorești”, a declarat Constantin Budescu, mijlocașul Petrolului, pentru ProSport.