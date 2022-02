Constantin Budescu, încântat de ce a găsit la FC Voluntari: ,,Merităm să fim acolo”

Artistul Budescu se arată încântat de ceea ce a găsit la FC Voluntari, formaţie cu care a semnat după ce s-a despătţit de FCSB.

La finalul jocului cu Rapid, din etapa a 25-a a Ligii 1, scor 0-0, Budescu a recunoscut că a contat foarte mult în alegerea sa faptul că echipa ilfoveană este foarte aproape de play-off în acest sezon.

,,Sunt bine, sunt aproape de 100% și sper să fie din ce în ce mai bine. Îl întrebați pe Mister de ce nu sunt titular. Sunt decizii tactice, nu le pot discuta eu.

Nu am reușit să obținem victoria, cred că puteam să facem asta daca marcam în repriza a doua. Au fost două reprize opuse. Terenul este greu, pentru că vremea este destul de rece. Nu știu dacă putea să arate mai bine. Nu am nicio problemă, totul a decurs foarte bine. Suntem aproape de play-off, din cauza asta este o oarecare presiune. Ne agățăm de fiecare punct. A contat și lucrul acesta când am semnat cu FC Voluntari, avem o echipă bună și un grup unit, merităm să ajungem acolo”, a declarat Constantin Budescu, la finalul jocului cu Rapid.

Locurile ocupate în clasament de FC Voluntari şi Rapid

În urma acestui rezultat de egalitate, FC Voluntari rămâne pe locul trei, cu 43 de puncte, după 25 de etape. Totuși, ilfovenii se află la distanță mare de ocupanta locului secund, FCSB, care are 52 de puncte.

De partea cealaltă, Rapid se clasează pe locul șapte, cu 35 de puncte. Chiar dacă echipa lui Mihai Iosif a ajuns la șase meciuri fără victorie, aceasta continuă lupta pentru play-off.