Constantin Budescu nu va mai juca în acest sezon, din cauza accidentării: „L-am pierdut pe o perioadă foarte lungă”

Antrenorul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a anunțat că Budescu (33 de ani) a suferit o ruptură la tendonul gleznei stângi și nu va mai juca în acest sezon.

În minutul 34, Budescu a călcat strâmb în timp ce a încercat să paseze și s-a prăbușit pe gazon.

„Sunt îngândurat pentru că l-am pierdut pe Budi, pe o perioadă foarte lungă. Din câte am înțeles, are ruptură de tendon. Îmi pare rău pentru el, îi doresc să se refacă cât mai repede, cu toate că la tendon este destul de grav.

Pe de altă parte, sunt bucuros pentru victorie, am câștigat trei puncte importante. Am spus că vom avea un meci dificil, știam că vom întâlni o echipă care are o posesie foarte bună, cu jucători tehnici. Dar ne-am făcut temele astăzi, nu le-am dat spații. Le-am spus jucătorilor la pauză că presimt că vom marca dintr-o fază fixă.

Am avut câteva probleme medicale, anumiți jucători au avut gripă. Îi auzeam la pauză tușind, nici nu puteam să dau indicații în vestiar. Au făcut un efort fantastic, îi felicit. Am avut o săptămână agitată, dificilă.

Acasă suntem o echipă greu de învins, putem pune probleme oricărei echipe din Liga 1. Da, mă îngrijorează gazonul, ne-am fi dorit să fie terenul bun, să putem să pasăm. Din câte am înțeles, se va lucra la acest teren, îl vom reface total. Cred că în ultima etapă nici n-o să jucăm aici. Într-adevăr, este impracticabil gazonul.

Ne dorim să fim aceeași echipă-surpriză care am fost în sezonul regulat, de la egal la egal cu CFR, FCSB și Craiova. Încercăm să fim o nucă tare, vrem să arătăm că nu suntem întâmplător pe aici”, a spus Liviu Ciobotariu.

FC Voluntari a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanţa, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. FC Voluntari ocupă locul 3, cu 30 de puncte, iar Farul e pe 5, cu 25 de puncte.