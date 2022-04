Constantin Din, categoric după ce a câștigat alegerile la preşedinţia FRH: „Dacă nu reuşesc, mă voi retrage după un an”

Constantin Din a declarat după ce a câştigat alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, că în cazul în care nu reuşeşte să revigoreze handbalul românesc, îşi va da demisia după un an.

„A fost o perioadă foarte dificilă, mă bucur că s-a terminat aşa. Este o zi foarte frumoasă, pentru că iubesc din toată inima handbalul românesc. Am mai simţit aceleaşi emoţii puternice ca la meciul meu de retragere. Eu am fost optimist în toată campania electorală. Consider că suntem într-un moment zero în handbal. Vreau să începem foarte repede reconstrucţia şi la nivel de juniori şi seniori, şi la nivel de arbitraj.

Am planuri şi ambiţii foarte mari şi cred că pot să rezolv aceste probleme. Eu mi-am prezentat deja o demisie semnată în alb dacă nu reuşesc să fac ce am propus. Pentru că suntem toţi sătui de promisiuni. Iar asta este o garanţie pentru ceea ce vreau să fac în handbalul românesc. Dacă nu reuşesc, eu singur mă voi retrage după un an.

Pentru domnul Dedu a fost o perioadă foarte delicată, eu nu cred că aş fi rezistat la atâtea acuze cum a rezistat dânsul.

Cred că sunt suficient de realist dacă pot sau nu să fac anumite lucruri. Şi dacă îmi dau seama că nu pot să fac anumite lucruri, mă voi retrage. Dar eu cred că putem să punem handbalul românesc pe o traiectorie bună de care lumea să fie mulţumită”, a spus Din, potrivit Agerpres.

Fostul arbitru Constantin Din (53 de ani) a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal.

Acesta îi succede lui Alexandru Dedu, care a fost de asemenea candidat. În primul tur, cei patru candidaţi la funcţia de preşedinte al FRH au fost votaţi după cum urmează: Constantin Din – 95 voturi, Alexandru Dedu – 79 voturi, Bogdan Voina – 48 voturi şi Maximilian Gavrilă – 1 vot. În turul al doilea, Bogdan Voina, fiul mareului handbalist Radu Voina, le-a recomndat celor care l-au votat să-l susţină pe Din. La alegeri au participat toţi cei 225 de membri afiliaţi cu drept de vot ai Federaţiei Române de Handbal.