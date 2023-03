Constantin Schumacher, luat la rost: „Iubește FC Argeș, dar ascultă imnul Rapidului”

Fostul mijlocaș Constantin Schumacher a refuzat, pe 8 martie, să fie secundul lui Dragoș Radu la FC Argeș și a plecat de la echipă.

„Iubește FC Argeș, dar ascultă imnul Rapidului”, a spus Viorel Tudose despre Constantin Schumacher

El și-ar fi dorit să fie antrenor principal, acuzându-l pe Viorel Tudose, finanțator și membru în Consiulul de Administrație al echipei, că s-a opus numirii. Schumacher nu a dat nume, dar Tudose este singurul finanțator al echipei, restul banilor venind de la Consiliul Local.

„Am văzut și eu declarațiile lui Schumacher împotriva mea, că vezi Doamne el și-a rupt picioarele pentru FC Argeș, iar eu am făcut ce am făcut împotriva lui și m-am opus ca el să preia echipa.

Păi domnul Schumacher crede oare că acum FC Argeș e spital pentru recuperarea picioarelor? Ce suntem noi aici? Foarte bine că a ajutat FC Argeș când a fost la noi, dar să nu se mai dea mare piteștean cu mine că nu ține.

Atât de mult iubește FC Argeș de ascultă imnul Rapidului și își crește copilul în spiritul acestei echipe. Așa că hai să o lăsăm mai moale că iubirea asta de FC Argeș.

Dar domnul Schumacher a uitat oare că el ne-a lăsat la greu și a plecat acum câțiva ani la Petrolul Ploiești? Apropo de iubirea asta a lui de mare vultur violet și de sacrificiile pe care susține că le-a făcut pentru noi. Ei bine, uite că eu nu am uitat cum ne-a lăsat el pe noi pentru Petrolul.

Și m-a deranjat și o altă chestie la el. După plecarea lui Croitoru s-a dus și a vorbit că el știa și observase că Marius Croitoru nu face treaba cum trebuie, dar de ce nu a venit la noi la Consiliu să ne spună treburile astea?

Adică tu știi că nu merg lucrurile bine, dar nu ne spui nimic? Adică tu lași echipa să se ducă în cap și apoi crezi că te las eu pe tine să preiei echipa? Păi cum să las eu FC Argeș pe mâna unui asemnea om?”, a încheiat Tudose, potrivit prosport.ro.