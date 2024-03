Constantin Schumacher vrea să o promoveze pe CS Mioveni înapoi în Liga 1: „Noi avem acest plus!”

CS Mioveni s-a calificat în play-off-ul Ligii 2 și are de gând să lupte pentru revenirea în Liga 1, după ce sezonul trecut a retrogradat.

Constantin Schumacher a vorbit despre calitățile pe care le are echipa sa. Iată motivele pe care le consideră decisive în lupta promovării.

„Noi avem acest plus!”

„Ca atuuri pentru promovarea noastră, am jucători care au evoluat la promovarea din Liga 2 și la retrogradarea din Liga 1. Am adus jucători, 10, care au trecut prin momentele retrogradării și ale revenirii în Liga 1. Contează foarte mult, la celelalte echipe sunt doar doi-trei jucători care au trecut prin aceste momente și noi avem acest plus.

Alt plus, noi suntem un grup, o echipă, o familie, așa cum spunem tot timpul, iar asta ne-a ajutat să ajungem în acest punct. Jucătorii știau la ce să se aștepte la Mioveni, cu problemele de aici. Noi, stafful, am încercat să aducem un plus cu experiența pe care o avem, iar până acum s-a întâmplat acest lucru. Dacă vom continua așa, sunt sigur că jucătorii vor evolua și mai bine.

Ne gândim de acum la meciul cu Slobozia, nu ne facem strategie, dacă mergem la baraj sau promovăm direct. Vom vedea la finalul sezonului cum va fi, dar e greu să facem un plan de acum”, a spus Constantin Schumacher, conform Argeș Plus.