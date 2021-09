Continuă avalanșa de transferuri la Dinamo! Iuliu Mureșan anunță noile ținte ale „câinilor”

Directorul executiv din Ștefan cel Mare a oferit ultimele detalii despre viitoarele mutări ale clubului pe piața transferurilor!

Dinamo București este gata să facă mai multe mutări importante în următoarea perioadă, asta după ce a scăpat pe ultima sută de metri de interdicția de a face transferuri. După ce au semnat deja cu nouă fotbaliști, alb-roșii lucrează și la alte mutări, iar Iuliu Mureșan a dat detalii despre planurile echipei conduse de Sorin Colceag.

Oficialul clubului a dezvăluit că Dinamo mai are nevoie în momentul de față de un mijlocaș și un atacant, care ar putea intra rapid în circuitul echipei. Totodată, Mureșan a vorbit și despre duelul de mâine, contra lui CSU Craiova, și este de părere că oltenii sunt favoriți, însă Sorescu&co așteaptă meciul cu mare încredere, mai ales după succesul din Cupa României.

„În afară de portar, ne-ar trebui transferuri pe toate posturile. Ne-ar trebui și atacant, și mjlocaș, ne-ar trebui poate, desi avem, fundaș. Totuși am adus unul, dar încă un mijlocaș și un atacant dacă am putea să găsim și pe care să putem repede să îi face să joace ar fi util.

Meciul cu Craiova e un meci foarte greu. Sigur, Craiova are prima șansă, dar avem și noi șansa noastră și cu infuzia de moral pe care am primit-o după calificarea în Cupă sper să jucăm din ce în ce mai bine. Echipa joacă din ce în ce mai bine și mai ales jucătorii aduși în timp scurt și la sfârșit perioadei fizic sunt tot mai bine fizic și vor fi și mai bine după pauza echipa naționalei din octombrie”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Pro Sport.