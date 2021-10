Continuă scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf: „Mi-a cerut să renunț la nume. Pentru mine s-a terminat”

Anamaria Prodan a oferit o nouă reacție după ce soțul său, Laurențiu Reghecampf, a depus actele pentru divorț. Aceasta a făcut mai multe remarci acide la adresa antrenorului.

La Măruță, Anamaria Prodan a venit în platou și, mai sinceră ca niciodată, a vorbit deschis despre tot ce se întâmplă în viața ei. Îmbrăcată într-o salopetă din piele, Anamaria a încercat să pară cât mai puțin afectată, dar a fost cât se poate de categorică:

„Eu am fost vreodată rănită? (…) Eu am aflat de divorț când conduceam. M-a oprit un politist când conduceam, de la polițistul nostru de pe DN am aflat. L-am sunat pe Reghecampf! Pe urmă a dat că nu e adevărat! Încă nu am primit actele de divorț. În ultimele săptămâni am vorbit foarte rar! (…) Până la acel moment, noi am fost ceva unic!

Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, pentru mine un om nu poate să își trădeze copiii și familia. (…) Probabil nu era fericit! Nu prea poți să vorbești! Tu știi că un an și o lună nu am făcut absolut nimic, doar să îmi salvez mama. Pentru că femeia asta a muncit și l-a iubit pe Reghecampf. Pentru mine e o trădare, dar în viață sunt suflete firave și suflete puternice.

Pentru mine s-a terminat, urăsc trădarea mai mult ca orice! Divorțul va merge înainte! (…) Mi s-a cerut de către Laurențiu să renunț la numele Reghecampf. Eu nu m-am născut Reghecampf, eu m-am născut Prodan.”

Dacă ar fi să o iau de la cap, m-aș mărita tot cu Laurențiu Reghecampf, dar cu cel pe care l-am cunoscut. Nu îl cunosc pe omul de azi, nu vreau să am treabă cu el! (…) Trebuia să am o decență ca bărbat! Am avut o discuție acum două nopți cu soțul meu, că au apărut niște conturi fake, că această domnișoară nu și-a dorit să apară. Eu îmi doresc pentru soțul meu să continue pe drumul pe care eu l-am dat. (…) Ea zicea că nu vrea în presă, dar apărea că era scandal mare că era violată.

Nu am să dau satisfacție nimănui. Laurențiu este un om extraordinar. Nu mă interesează dacă e însărcinată. Dacă ești însărcinată, poți sta fără mască, dacă nu ai înțelegere cu cineva pentru asta?

Copilul meu nu își dorește să aibă de-a face cu nimeni. Azi este o umbră, la 13 ani. Era o Dumnezeire de copil. dacă făcea asta când era mic, nu înțelegea! Acum însă spune că îi e rușine să iasă pe stradă.

Eu i-am pus la aceeași masă pe Laurențiu și pe fosta soție. Ea mi-a spus niște lucruri, nu le-am crezut. Nu eram gravidă atunci, nu mă interesează ce scrie. (…) Tu, după cum mă cunoști pe mine, crezi că l-am înșelat?„, a declarat Anamaria Prodan, potrivit lamaruta.ro.protv.ro.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.