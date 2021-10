Anamaria Prodan, reacție de ultim moment despre „trădarea” lui Reghecampf: „Fluturii nu dărâmă vulturii!”

Femeia a vorbit din nou despre situația dintre cei doi, la puțină vreme după ce actualul său soț a dezvăluit că a depus oficial actele pentru divorț!

Telenovela dintre cei doi s-a încheiat, asta după ce Laurențiu Reghecampf a mărturisit că are de gând să rupă căsnicia pe care o are alături de impresara de fotbaliști. Întrebată din nou despre ceea ce va urma după decizia radicală a antrenorului, Anamaria Prodan a oferit ultimele informații despre evenimentul care a zguduit lumea mondenă din România.

„Nu mă interesează. Oamenii care se respectă întotdeauna vor fi sus. Fluturii nu dărâmă vulturii. Pe mine nu mă interesează decât să-mi văd copiii fericiți și să muncesc mai mult. Oamenii care nu știu ce înseamnă familia, mai au timp să învețe și în alte vieți. Tatăl meu m-a învățat că familie e sfântă, familia nu se trădează. De familie nu-ți bați joc și nu-i trădezi. Asta face familia Prodan, a ieșit mereu în presă cu premii internaționale.

Eu îl consider un bărbat perfect pentru că e tatăl copilului meu și niciodată n-am să vorbesc urât despre el. Cum am fost exemplu pentru țara asta și pentru familia mea, am să spun că sunt mândră de ceea ce sunt, de ceea ce sunt copiii mei. Am să pledez toată viața mea pe noțiunea de familie, pentru dragostea de părinte pentru copilul lui și pentru coloana vertebrală a familiei care întotdeauna trebuie să fie dreaptă.

(n.r. despre declarațiile fostei soții a lui Reghecampf) Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe pentru că ne pierduserăm în trecut l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry.

Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă. Eu l-am susținut pe soțul meu mereu. Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă. El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor.

(n.r. familia Corinei Caciuc ar fi dat-o în judecată pentru pozele publicate cu ea și Reghecampf) Nu știu despre ce e vorba. Acum am văzut și eu în presă. E adevărat că soțul meu m-a sunat și m-a întrebat dacă am idee sau dacă cineva m-a înștiințat de niște fotografii noi cu cei doi pentru că el nu a dat niciun fel de fotografie.

I-am explicat că nu știu despre așa ceva, eu am primit foarte multe mesaje de pe cartele diferite. Și foarte multe fotografii pe care le-am publicat la momentul respectiv pe pagina mea de socializare. Cred că Laurențiu Reghecampf se apropie de 50 de ani și jocul de-a mama și copilul nu ni se mai potrivește. Ar trebui să fie un exemplu pentru toate soțiile și mamele felul în care l-am protejat pe Laurențiu. Cred că e un exemplu de demnitate și iubire pe care eu le-am arătat.

Pentru mine familia e totul. Mereu l-am apărat pe Laurențiu când a venit vorba de subiecte delicate. Îmi apăr foarte tare și puii, cei care suferă și nu-și recunosc tatăl în această ipostază. Trebuie să înțeleagă că oamenii se pot schimba. Cea mai mare dovadă de iubire și respect e faptul că-i oferim libertatea pe drumul pe care el consideră că e cel mai bun. Nu e o rugăminte de a se întoarce acasă. Dragostea de familie merge spre absolut pentru mine.

Chiar și pe Laurențiu Reghecampf am să-l ajut ca cineva să nu-l batjocorească, să nu-i facă rău. Toată această batjocoră va cădea pe copiii noștri. Copilul meu când merge la fotbal nu face altceva decât să vină cu lacrimi în ochi pentru că un anume părinte sau un anume copil i-a strigat ceva. Bebeto e foarte afectat și e normal pentru că familia Prodan-Reghecampf a fost atât de unită, dar se pare că Laurențiu a avut foarte multe puncte slabe de care noi n-am știut. L-am iertat și eu și copiii mei pentru toată mocirla în care ne-a băgat și îi doresc mult noroc.

(n.r. dacă se va putea îndrăgosti de un alt bărbat) Asta nu pot să știu. Dumnezeu îți dă o soartă. Anamaria Prodan va trăi la fel de demnă, sinceră, exuberantă. Voi fi la fel de unică. E greu să stai lângă Anamaria Prodan pentru că am avut niște targeturi uluitori de înalte. Oamenii de lângă mine au fost obligați să urce alături de mine treptele succesului.

Îmi doresc foarte mult ca Laurențiu să fi învățat în toți acești ani ceva de la mine și să înțeleagă că a avut alături de el un motor pe care l-a urcat pe culmile succesului. Problema e să știi să-ți păstrezi drumul drept și să-ți respecți familia și copiii. Cel mai important lucru e să mulțumești omului care te urcă și să poți să rămâi acolo unde te-a pus acea familie. Îmi doresc să-l văd sus acolo unde l-am lăsat, vreau să-l văd pe Laurențiu Reghecampf cum urcă.” a spus Anamaria Prodan, potrivit Pro Sport.