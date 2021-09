Continuă valul de critici către CFR: „Eu îl știam mult mai autoriar pe Dan Petrescu”

CFR Cluj a pierdut la limită cu Jablonec, în prima etapă a grupelor Conference League, iar situația tensionată din jurul clubului continuă.

Dan Petrescu a ajuns la două înfrângeri de când a venit pe banca CFR-ului, iar Lucian Goian, fost jucător în Gruia, a criticat mai multe aspecte ale clujenilor. Dan Petrescu și Culio au fost principalii vizați.

”Să ne mai gândim la un aspect. În momentul în care Culio joacă, poate că un alt jucător care e pe același post stă pe bancă. Poate nu e corect față de acel jucător care s-a pregătit de la început și a dat totul pentru echipă. Vine un jucător nepregătit, de pe plajă…nu știu cum te simți tu, ca fotbalist, când vezi asta. Asta ar putea să strice atmosfera.

Am văzut și declarația lui Dan Petrescu în care a spus că nimeni nu are voie să meargă la acel festival de la Cluj (n.r. UNTOLD). Dar am văzut că au mers. Petrescu era tranșant. Eu îl știam mult mai autoriar pe Dan Petrescu, înseamnă că e o problemă și din acest punct de vedere. Au fost și acele scandaluri”, a declarat Lucian Goian, pentru gsp.ro.