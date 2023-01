Corina Ungureanu, despre pozele nud: „Atât ne-a dus pe noi capul! Eu nu sunt o mare gimnastă”

Corina Ungureanu, fosta mare gimnastă, a discutat despre unul cele mai controversate momente din viața ei: pictorialul nud pe care l-a făcut în 2000 pentru Playboy. Ulterior, a repetat experiența și în 2008.

„Nu voi spune că nu a contat partea financiară. A contat enorm. Erau mai mulți bani decât primisem pentru titlul mondial. Aveam o casă de terminat și…

A fost și chestia că pozase o patinatoare și că au mai fost gimnaste înaintea mea… Am zis «OK, bun». M-am autodepășit, dacă vrei. Noi nu am fi vorbit azi fără chestia asta. Eu nu sunt o mare gimnastă. Nu mă consider în primele 15. Eu știu unde îmi e locul în ierarhia marilor gimnaste din România. Nu o să mă auzi că spun «Sunt o mare gimnastă». OK, comparativ cu rezultatele de azi, putem spune. Dar poate dacă nu făceam acele poze lumea nu știa că Ungureanu e și campioană mondială.

Sunt multe gimnaste peste mine, ca rezultate, care nu au trecut acest prag, nu au făcut ceva diferit… Eu mereu m-am simțit datoare să spun că îmi cunosc locul. Eu nici măcar nu am fost Jocurile Olimpice.

Când a fost pictorialul din Japonia a fost o mare încurcătură, un mare scandal. Eu, din prostie sau neștiință, am avut emblema Federației pe echipament. Atât ne-a dus pe noi capul. Nu am știut să luăm un avocat, să citim contractul cum trebuie. Noi nu am dat niciun fel de explicații, nu am spus prea multe. Probabil dacă se întâmpla azi, nu mai se mai agita nimeni. Au fost multe gimnaste care au făcut mult mai multe, după noi. Dar atunci…”, a spus Corina Ungureanu la GSP LIVE.