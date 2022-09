Cornel Dinu a făcut radiografia remizei din Finlanda: „Nu văd decât un zbucium de posesie, dar deloc coordonată”

Naționala României rămâne pe ultimul loc în Grupa B3 după ce a remizat în Finlanda, 1-1, în penultima etapă din Liga Națiunilor.

Cornel Dinu spune că Edi Iordănescu nu are experienţă în construcţia unei echipe

În urma acestui rezultat, tricolorii sunt aproape retrogradați în următorul eșalon valoric. „Cu ce poţi rămâne după un astfel de meci? Noi am avut un fond de jucători care evoluează în divizia B în Italia.

Finlandezii s-au retras şi au ţinut de 0-0. Noi nu ne-am pus în valoare şi ne-a avantajat tactica finlandezilor, care s-au retras la 1-0. Spre finalul partidei, când şi-au dat seama că au greşit, finlandezii au avut ocazii foarte mari. Schimbările făcute în minutul 78 au fost eficiente.

Alibec n-a contat, iar insistenţa dusă la extrem cu Puşcaş în centrul liniei de atac e total neinspirată. Cu Cordea, Drăguş şi Stanciu ar fi fost mai inspirat Edi Iordănescu.

Dacă ar avea experienţă mai mare în construcţia unei echipe, chiar şi în puţinele zile (n.r. – cât timp îi are la dispoziţie în cantonament)… Văd că mai mult se exersează execuţii la antrenament, nu combinaţii de finalizare.

Nu văd decât un zbucium de posesie, dar deloc coordonată. Repet, îl auzeam pe Ionuţ Lupescu, un om cu experienţă internaţională. Practic, nouă ne lipseşte un program general, nu că dacă rămâne Iordănescu, dacă vine Boloni.

Nu avem program naţional de reaşezare al fotbalului. Acest program a existat, când se făceau proiecte pe termen lung. Acum ne lipseşte un program de organizare realist începând de la cluburi şi să se transforem într-o reuşită la naţionale.

Am început cu doi jucători de acasă şi am terminat tot cu doi jucători, Cordea şi Bancu”, a declarat Cornel Dinu la Orange Sport.

Două variante pentru naționala României să scape de locul 4

Tricolorii întâlnesc, luni, Bosnia-Herțegovina, pe Stadionul Rapid-Giulești, de la ora 21:45. Pentru a nu retrograda în a treia serie valorică, elevii lui Edi Iordănescu au nevoie și de ajutorul celor din Muntenegru.

În acest moment, Bosnia-Herțegovina are 11 p și este promovată în prima serie valorică, Muntenegru a adunat 7 p, Finlanda are 5 p, iar România are 4p.

Pentru a scăpa de ultimul loc, tricolorii au două variante: fie înving și Finlanda nu câștigă, fie remizează și Finlanda pierde. În această ultimă situație, România și Finlanda ar avea același număr de puncte, dar tricolorii sunt avantajați de rezultatele directe (1-0 și 1-1).