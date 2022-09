Florin Răducioiu, atac cu talpa la Edi Iordănescu: „Nu mai are coerență! E normal să fii contestat”

Naționala României a remizat în Finlanda, 1-1, în Liga Națiunilor, rezultat în urma căruia rămâne pe ultimul loc în Grupa B3.

„Edi Iordănescu nu mai are ce căuta la echipa națională”, este categoric Florin Răducioiu

Fostul internațional consideră că rezultatul este corect, dar nu are milă de selecționerul Edi Iordănescu. „Nu am fi meritat să câştigăm, dar nici să pierdem. Jocul României nu mă convinge însă. Este un rezultat echitabil, corect, dar un egal chinuit. Nu e posibil să nu câştigi un meci cu Finlanda. Sunt foarte dezamăgit!

Nu vezi jucători care să facă diferența în momente dificile. Jocul României e inconstant, ineficient, nu-mi dă speranțe. Sunt foarte dur, dar chiar nu se poate. Sunt foarte revoltat când văd că Ungaria câștigă cu Germania…

Din punctul de vedere al rezultatelor și al jocului, Edi Iordănescu nu mai are ce căuta la echipa națională, pentru că, din păcate, nu îndeplinește niciun obiectiv. Mă așteptam să câștigăm măcar cu Finlanda!

După o asemenea campanie, Edi se plânge că a fost contestat? Păi, face parte din joc, e planeta fotbal! Nu mai are coerență! E normal să fii contestat când n-ai rezultate”, a declarat Răducioiu, conform PRO Arena.

Două variante pentru naționala României să scape de locul 4

Tricolorii întâlnesc, luni, Bosnia-Herțegovina, pe Stadionul Rapid-Giulești, de la ora 21:45. Pentru a nu retrograda în a treia serie valorică, elevii lui Edi Iordănescu au nevoie și de ajutorul celor din Muntenegru.

În acest moment, Bosnia-Herțegovina are 11 p și este promovată în prima serie valorică, Muntenegru a adunat 7 p, Finlanda are 5 p, iar România are 4p.

Pentru a scăpa de ultimul loc, tricolorii au două variante: fie înving și Finlanda nu câștigă, fie remizează și Finlanda pierde. În această ultimă situație, România și Finlanda ar avea același număr de puncte, dar tricolorii sunt avantajați de rezultatele directe (1-0 și 1-1).