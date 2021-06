Cornel Dinu dă de pământ cu Burleanu: ”Niște impostori, derbedei și găști infernale puse numai pe tâlhărie”

Răzvan Burleanu și oamenii săi din fruntea Federației Române de Fotbal au devenit din nou ținta criticilor după ultimul eveniment controversat.

La primul meci găzduit de Arena Națională în cadrul unui turneu final, cel dintre Austria și Macedonia de Nord, încheiat cu scorul de 3-1, Gică Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu nu au primit invitații la tribuna 1. În schimb, aceștia au urmărit duelul din Grupa C din tribuna a doua, alături de ceilalți suporteri, iar zona VIP a fost ocupată de mai mulți politicieni.

Cornel Dinu, fost mare internațional, nu a putat sta deoparte și s-a răsculat și el împotriva lui Răzvan Burleanu și a acoliților săi, considerându-i principalii vinovați pentru situația ingrată în care s-au aflat foșții componenți ai ”Generației de Aur”.

De asemenea, acesta consideră că gloriile fotbalului românesc nu ar trebui să-și asocieze numele și imaginea sau să colaboreze în vreun fel cu actuala conducere a FRF. Dinu a mai recunoscut că și el a fost sunat să meargă la meci, dar nu a acceptat să-i fie pătată imaginea.

„La ce e în România, e total normal. Păi, în România mai există vreun respect? Sunt dărâmat pur și simplu. Acum sunt niște găști infernale puse numai pe tâlhărie și pe distrugerea tradițiilor neamului românesc. Eu îi consider vinovați într-un fel pe ei.

Am fost și eu sunat și invitat la meci și am explicat că eu nu merg la asemenea meciuri și nu am nimic în comun cu asemenea impostori care conduc fotbalul românesc. Aceeași reacție trebuia să o aibă și Gică Popescu și Gică Hagi. Le găsesc o scuză, s-au dus pentru că sunt mari iubitori de fotbal, dar cu asemenea derbedei în tribună nu ai ce să cauți dacă ai un dram de onoare și de demnitate! Au o scuză, dar nu poți să stai cu veneticii ăștia.

În trecut, am fost și eu sunat de către Mihai Stoichiță că vrea Răzvan Burleanu să colaborez cu el și i-am spus că eu nu colaborez cu impostorii. Zilele trecute, m-a sunat secretara lui să merg la meci”, a răbufnit Cornel Dinu, conform ProSport.