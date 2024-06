Cornel Dinu laudă un tricolor de la EURO 2024: ”A contat mult să fie în teren” + cine i-a displăcut: ”Nu știu de ce-l mai bagă”

Cornel Dinu și-a exprimat părerea după meciurile României de la EURO 2024 (3-0 vs. Ucraina, 0-2 vs. Belgia și 1-1 vs. Slovacia) și a ținut să puncteze faptul că a contat deosebit de mult experiența lui Florin Niță în poartă.

”Romania a devenit, după multe necazuri, cât de cât omogenă. Cu o formulă de joc stabilă, beneficează şi de şansă. Una peste alta şi-a meritat clar calificarea. Rezultatul a fost unul neaşteptat, cel cu Ucraina. Contează foarte mult la o echipă să ai un portar de valoare, a contat mult prezenta lui Niţă în teren.

(n.r. 3-4 jucători de câmp care per total au foarte multe bile albe) Anumite omogenităţi create în timp. Aici i-aş remarca pe Raţiu, cei doi Marin, prestaţia lui Stanciu şi cea pozitiv-surprinzătoare a lui Hagi şi Drăguş. Nu ştiu de ce se mizează pe Puşcaş, care a făcut un fault care era chiar de roşu!”, a spus Cornel Dinu la televiziunea PrimaSport.