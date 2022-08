Cornel Dinu, sincer la 74 de ani: ”Conștiința mea e clară!”

Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, a împlinit marți 74 de ani. El susține că că este un dar de la Dumnezeu faptul că a ajuns la această vârstă.

”Am și anumite probleme de sănătate. Când 40 de ani ai alergat de la o poartă la alta, e vorba de altceva, de insuficiență cardiacă. La câte văd că se întâmplă (n.r la Dinamo), mi-a revenit o depresie. Poate trecem peste.

Este o mare satisfacţie (n.r ales fotbalistului anului de trei ori). Cred că Gică Ppescu a mai fost ca mine dintre apărători. Era o distincție care apăruse prin 1968 decernată de revista ”Fotbal”. Mi-aduc aminte cand am castigat în 1972, veneam după o entorsă de genunchi la Cardiff.

Pe lângă votul antrenorilor trebuia să ai și 30 de meciuri jucate. Eu aveam 29 de jocuri. Eu a trebuit să intru cu o genungheră cam vreo 20 de minute la Braşov. Momentul îl am şi acum. Eram îmbrăcat a la Londra”, a declarat Cornel Dinu, la Digi Sport Special.

”Eu cred că e un dar de la Dumnezeu că am ajuns la 74 de ani. Acum văd că mi se contestă faptul că am participat la Revoluție. Cred că am trecut de vreo trei ori pe lângă moarte. Conștiința mea e clară. Trecând prin atâtea, am fost aproape de momente nefaste. Cred că Dumnezeu a fost milos cu mine să ajung până la vârsta asta”, a mai precizat fostul jucător și antrenor al lui Dinamo.